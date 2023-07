24 tys. uczniów w programie „W służbie prawu”. Poznawali więzienia od kuchni

Program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych został uruchomiony 1 lutego br. - Taka lekcja jest okazją, by uczeń przyszedł do więzienia, zobaczył zakład karny i przekonał się, że nie jest to przyjemne miejsce - tłumaczył, podsumowując program, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z Suwerennej Polski.

- Tego typu spotkania z funkcjonariuszami Służby Więziennej to świetna lekcja dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Mogą oni zobaczyć co dzieje się z człowiekiem, kiedy nie przestrzega on prawa – dodał gen. insp. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Program „W służbie prawu”. Zajęcia na terenie jednostek penitencjarnych i w szkołach

W całej Polsce udział w programie wzięło 23 917 uczniów - ponad 12 tys. ze szkół ponadpodstawowych i ponad 11,5 tys. z podstawówek. Najwięcej chętnych do obejrzenia więzienia od wewnątrz uczniów szkół ponadpodstawowych było na Podkarpaciu - ponad 2,3 tys.

- Uczniowie nauczyli się m.in odróżniać zbrodnie od występku. Dużą uwagę przykuł temat ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny, szczególnie w momencie osiągnięcia pełnoletności. Jednym z punktów wizyty uczniów na terenach jednostek penitencjarnych było spotkanie z osadzonymi. Młodzież poznała różnie historie i powody, dla których ci młodzi ludzie znaleźli się w więzieniu. Od osadzonych młodzież usłyszała, że jedna zła decyzja, brak asertywności, brak powiedzenia słowa „nie”, czy złe towarzystwo może przekreślić ich życie na długie lata. Następnie uczniowie mieli okazję zobaczyć warunki odbywania kary pozbawienia wolności - opowiadała mjr Edyta Radczuk, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie. Uczniowie poznawali również pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej i zapoznali się z zasadami rekrutacji.