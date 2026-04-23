Decyzja Ministerstwa Edukacji, by uczynić edukację zdrowotną obowiązkową – z wyjątkiem komponentu dotyczącego zdrowia seksualnego – jest efektem politycznego kompromisu. – To rozwiązanie jest próbą pogodzenia różnych światopoglądów – mówi Paulina Piechna-Więckiewicz. – Edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa już od ubiegłego roku – wtedy, kiedy wprowadzaliśmy ten przedmiot. To nie tylko moje zdanie, ale także Barbary Nowackiej i Katarzyny Lubnauer. Ale niektórzy koalicjanci, a mam na myśli PSL, nie dali się do tego przekonać – tłumaczyła.

Reklama Reklama

Ministra jednocześnie podkreśliła, że napięcia społeczne wokół tego tematu nie zniknęły. – Debata wokół tego przedmiotu została zdominowana przez emocje i mity – zauważa Piechna-Więckiewicz. Wskazuje też na problem języka, który coraz częściej przekracza granice rzeczowej dyskusji. – W przestrzeni publicznej pojawia się język nienawiści, który utrudnia dialog – zaznaczyła, nawiązując do wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który porównał zmiany zachodzące w szkole do tego, co działo się „nazistowskich Niemczech w 1940 r.”

Edukacja zdrowotna to znacznie więcej niż zdrowie seksualne

Tymczasem edukacja zdrowotna to jednak znacznie więcej niż tylko temat seksualności. – To przedmiot, który obejmuje zdrowie psychiczne, relacje, dietę i profilaktykę przemocy – podkreśla Piechna-Więckiewicz.

Szczególną uwagę poświęcono kondycji psychicznej młodzieży. – Młodzi ludzie są dziś przeciążeni bodźcami i presją mediów społecznościowych – słyszymy w podcaście. Według ministry, edukacja zdrowotna ma pomóc im budować odporność psychiczną i poczucie własnej wartości.

W audycji głos zabiera burmistrz Czarnego Dunajca, Marcin Ratułowski. To podhalańska gmina, w której do nowego przedmiotu podchodzi się bardzo sceptycznie. – Spośród ponad tysiąca uczniów tylko około 50 uczestniczy w zajęciach – mówi. Jednocześnie niemal wszyscy uczniowie uczęszczają na religię. A gmina zdecydowała o sfinansowaniu z własnych środków dodatkowej lekcji religii.

Ratułowski wskazuje na przyczyny tak niskiego zainteresowania. – Kluczowy problem to fakultatywny charakter przedmiotu – ocenia. Dodaje też, że ogromny wpływ miały obawy rodziców związane z edukacją seksualną. – Ten temat został bardzo mocno upolityczniony.

Nie brakuje również krytyki sposobu wdrażania zmian. – To był falstart – stwierdza burmistrz. Jego zdaniem zabrakło przygotowania systemowego, odpowiedniej kadry oraz dialogu z rodzicami i samorządami.

Trzeba nauczyć dzieci, jak się chronić przed przemocą seksualną

Z kolei o znaczeniu edukacji zdrowotnej w kontekście bezpieczeństwa dzieci mówi mecenas Joanna Napierała. – Ten przedmiot może realnie chronić dzieci przed przemocą – podkreśla. Jej zdaniem szczególnie ważna jest edukacja dotycząca rozpoznawania zagrożeń.

Napierała zwraca uwagę na mechanizmy działania sprawców. – Manipulacja jest procesem stopniowym i trudnym do zauważenia – wyjaśnia. Dlatego tak istotne jest, by dzieci wiedziały, gdzie szukać pomocy i znały swoje prawa.

Całość rozmowy pokazuje, że edukacja zdrowotna to nie tylko szkolny przedmiot, ale element szerszej zmiany społecznej. – Bez systemowego podejścia i współpracy różnych środowisk trudno będzie osiągnąć realne efekty – podsumowują goście podcastu.