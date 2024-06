Pieniądze z rządowego programu dla szkół skończyły się w 12 minut

Wystarczyło 12 minut, by rozdysponować całą kwotę przeznaczoną na szkolne wycieczki w ramach rządowego programu „Podróże z klasą”. Na jego realizację resort edukacji przeznaczył 60 mln zł.

W tym czasie w systemie zarejestrowano 2273 wnioski o dofinansowanie wycieczek. – Nowa propozycja MEN – 100 proc. dofinansowania do wycieczek szkolnych okazała się przebojem – skomentował na platformie X Piotr Otrębski, rzecznik prasowy resortu edukacji.

Nabór rozpoczął się w środę o godz. 10 rano. O 10.12 pojawiła się informacja, że pula środków została wyczerpana.

Dofinansowanie wycieczki to maksymalnie 50 tys.

„Podróże z klasą’ to program skierowany do szkół i obejmujący wycieczki trwające od dwóch do pięciu dni, w której bierze udział co najmniej dziesięciu uczniów. W przypadku wycieczki dwudniowej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 20 000 zł, trzydniowej – 30 000 zł, czterodniowej – 40 000 zł a pięciodniowej – 50 000 zł. Na wycieczki uczniowie pojadą w nowym roku szkolnym 2024/2025, od września do grudnia.

Łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć 250 zł na dobę. Jeżeli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki nie jest wymagany wkład własny.