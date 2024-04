Z takiej sytuacji coraz częściej zdają sobie sprawę nauczyciele, którzy mówią, że nie widzą sensu sprawdzania wypracowań wygenerowanych przez AI – wolą, by uczniowie pisali je w klasie. I choć wielu sceptycznie podchodziło do zmian w zakresie zadawania prac domowych (w szkołach podstawowych, bo w średnich wciąż one obowiązują), teraz powoli zaczynają zmieniać zdanie. Bo widzą, że miały one niewielki wpływ na stan wiedzy uczniów. Ci, którzy chcą się uczyć, wykonują zadania domowe dla chętnych i nie oczekują za nie ocen. Ci, którzy się nie uczyli wcześniej, nie uczą się także i teraz.

Będzie mniej czerwonych pasków

Ale prace domowe w znacznym stopniu wpływały na średnie ocen z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie po kilku latach edukacji doskonale potrafili pływać w szkolnym systemie. Wiedzieli, że opłaca im się jak najlepiej zrobić pracę w domu (często przy pomocy rodziców, korepetytorów czy sztucznej inteligencji), żeby dostać dobrą ocenę i podnieść średnią. W ten sposób łatwo można było przykryć kiepskie oceny ze sprawdzianów czy odpowiedzi ustnych.

Dziś sprawa się skomplikowała, bo oceniana jest głównie wiedza. Jeśli ktoś się nie uczy, dobrych not i czerwonego paska na świadectwie mieć nie będzie. Trudno to zaakceptować nie tylko uczniom, ale także (a może przede wszystkim) rodzicom. Zdarza się nawet, że próbują namówić szkoły, by te ponownie wróciły do oceniania prac domowych, a ocenę w dzienniku elektronicznym opisywały w inny sposób.