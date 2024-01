Ćwiek-Świdecka: Szkoła bez prac domowych ale nie bez nauki

Otóż w szkole, bo to jest właśnie miejsce, które temu służy. W niej dziecko otrzyma konkretną wiedzę i wyćwiczy umiejętność jej wykorzystywania.

Jeśli rzeczywiście chcemy zmienić szkołę na miejsce przyjaźniejsze dzieciom i młodzieży, nie mówmy ciągle o ocenach, egzaminach rankingach i wyścigu do najlepszych ogólniaków.

Tego jednak nie da się zrobić przy napakowanej szczegółową wiedzą podstawie programowej. By ją zrealizować dziś szkoły wprowadzają system akademicki – wykłady, nauka w domu (przy pomocy rodziców lub korepetytorów) a na koniec sprawdzian. Czy to naprawdę jest najlepsza metoda nauczenia dla, powiedzmy, dziesięciolatka? Przecież nawet dorośli ludzie na studiach mają z tym problem.

By się nauczyć, trzeba ćwiczyć – mówią zwolennicy prac domowych. Ale kto powiedział, że np. zadania z matematyki trzeba rozwiązywać w domu. Przecież można to również robić w szkole na lekcji pod nadzorem nauczyciela, który w razie potrzeby wytłumaczy, skoryguje błędy i podpowie, co należy zrobić, gdy dziecko będzie miało z czymś trudności. Nic nie stoi na przeszkodzie, by nauczyciel przygotował dla takiego dziecka zadania do ćwiczeń domowych jeśli widzi, że tego potrzebuje.

Zadawane prace trzeba sprawdzić na lekcji co znów zabiera mnóstwo czasu potrzebnego, by wytłumaczyć nowe zagadnienia.

Nauka zostaje, znikają tylko prace domowe

Nikt przecież nie powiedział, że szkoła bez prac domowych, to szkoła bez nauki. Uczyć się trzeba – na sprawdziany, klasówki, zaliczenia czy wreszcie dla siebie, dla własnych zainteresowań. Ale jeśli uczeń więcej będzie pracował w szkole, to nie będzie musiał aż tyle uczyć się w domu, bo więcej będzie pamiętał z lekcji.