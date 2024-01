Barbara Nowacka: Koniec prac domowych? Od kwietnia wejdzie rozporządzenie

Koniec z pracami domowymi. Na początku szkoły podstawowe, później szkoły średnie

Barbara Nowacka powiedziała także, że część uczniów będzie mogła pożegnać się z pracami domowymi. - To, co jest potrzebne, to jest odejście od obowiązkowych i ocenianych prac domowych i od początku kwietnia takie rozporządzenie wejdzie - stwierdziła ministra. Na początku rozporządzenie będzie obowiązywało jedynie szkoły podstawowe, później rozporządzenie zacznie obowiązywać jednak także w szkołach średnich. - Jestem pewna, że po kilku latach funkcjonowania braku prac domowych w szkołach podstawowych w szkołach średnich też to będzie zniesione - zaznaczyła.

Zmianie ma także ulec liczba godzin religii w szkole. - To czego wymaga ode mnie konkordat, to jest nadrzędne, to jest dialog. Natomiast kiedy będę miała przygotowane rozporządzenia, to zaproszę panów z episkopatu na rozmowy - powiedziała Nowacka.