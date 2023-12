Katarzyna Lubnauer: Zwiększamy wydatki na oświatę

Pensje nauczycieli pójdą od przyszłego roku w górę o 30 proc. Jak to jest liczone?

System liczenia podwyżek jest bardzo prosty. Podnosimy tzw. kwotę bazową. To pozycja w budżecie, od której zależą wszystkie wynagrodzenia nauczycieli. Z ich punktu widzenia oznacza to, że wszystkie te składniki, które zależą od płacy zasadniczej, np. wysługa lat czy dodatek wiejski, będą rosły o wskaźnik 30 proc. Oczywiście jeśli są nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi. Bo nauczyciele początkujący dostaną nie 30, lecz 33 proc. podwyżki. Bardzo nam zależy, żeby odkleić płace nauczycieli od płacy minimalnej. W tym roku . nauczyciel początkujący zarabia tylko 90 zł więcej, niż wynosi płaca minimalna. My chcemy, by nauczyciel rozpoczynający pracę zarabiał znacząco więcej od minimalnej.

Ile nauczyciel początkujący będzie zarabiał w 2024 r.? Minimalne wynagrodzenie od stycznia to 4242 zł brutto.

Zasadnicza płaca nauczyciela początkującego wyniesie powyżej 4900 zł. Dokładnie określi to ministra Nowacka.

Kiedy nauczyciele zobaczą te pieniądze na swoich kontach?

Nowy budżet powinien być przyjęty do końca stycznia. Nauczyciele mogą więc dostać te pieniądze najpóźniej w marcu, z wyrównaniem od 1 stycznia. Dostaną wszystko za te dwa, trzy miesiące naraz.

Różnica w wynagrodzeniu nauczyciela początkującego i mianowanego jest niewielka. Czy to się jakoś zmieni?

Zdajemy sobie sprawę, że ta różnica między tymi dwoma stopniami awansu wyniesie ok. 150 zł. Ale z naszego punktu widzenia bardzo ważne jest, by zachęcić młodych absolwentów uczelni do przyjścia do zawodu. To zawód trudny, wymagający, a my potrzebujemy najlepszych pedagogów. Oni na starcie muszą mieć dochody, które pozwolą im się utrzymać.