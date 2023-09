Bartłomiej Rosiak: Gimnazja i sześcioletnie podstawówki wcale nie były złe

Nie pieniędzy?

To się z tym wiąże. Brakuje nauczycieli, bo brakuje pieniędzy. Granicznym momentem był dzień, w którym okazało się, że brakuje polonistów. Jeszcze kilka lat temu to wręcz wydawało się niemożliwe! Zawsze był nadmiar polonistów czy historyków, a dzisiaj nawet humaniści są poszukiwani do szkoły, chociaż oczywiście najbardziej deficytowi są nauczyciele matematyki, fizyki i informatyki. Wiele szkół zacznie 4 września rok szkolny z niepełną obsadą. Jak się wejdzie na stronę kuratorium, to tam są setki ofert pracy. I one nie znikają. Ja obserwuję te oferty i często widzę, że ogłoszenie się wygasza, bo minął termin składania zgłoszeń i dzień później ogłoszenie pojawia się na nowo.

Brakuje pieniędzy i docenienia tych nauczycieli. Rząd ma taktykę dawania pewnych groszy co jakiś czas licząc, że to uspokoi nauczycieli. Tak wcale nie jest. To jest wręcz uwłaczające dla nauczycieli. Teraz MEiN da nam nagrodę z okazji wyborów, a ładniej nazywając - z okazji 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Ale to jest na rękę 900 zł. Co to są za pieniądze? Gdyby o tyle było co miesiąc więcej, to bym zarabiał na rękę 3,5 tys. zł. To dalej nie są kokosy, ale można żyć.

Ale jest pan początkującym nauczycielem, a minister Czarnek tłumaczy, że tacy dostali za jego kadencji największe podwyżki.

Ja się zgadzam z ministrem, bo moja podwyżka zbiega się zawsze z podniesieniem płacy minimalnej. Rzeczywiście, dostałem 300 zł podwyżki w styczniu tego roku - w styczniu na papierze, formalnie dostałem dużo później, bo minister zwlekał z podpisaniem rozporządzenia. Wcześniej miałem na rękę ok. 2,3 tys. zł, więc fakt, dostajemy chyba największe podwyżki, bo jak się tak często podnosi płacę minimalną, no to mus, trzeba podnieść wynagrodzenie także nam.

A skończyłem przecież Uniwersytet Łódzki z medalem za chlubne studia, ze średnią 4,95. Mogę na palcach jednej ręki policzyć egzaminy, które miałem ocenione na 4+. Z pozostałych miałem piątki. Przyszedłem więc pracować do szkoły jako prymus uniwersytecki, z wielkiej pasji, oczywiście. Nie czarowałem się, że tu będę zarabiał; z pewnym smutkiem wiedziałem, co biorę. Ale to jednak jest poniżające, że człowiek tak mało zarabia.