Sławomir Broniarz poszukuje kurator Barbary Nowak

Problem jednak w tym, że choć od wyroku minął już rok, przeprosiny wciąż się nie ukazały, bo kurator Nowak nie odbiera korespondencji sądowej. Kilka dni temu sąd zawiadomił o tym ZNP pisząc, że muszą sami wyegzekwować przeprosiny za pomocą komornika. Związkowcy w ciągu dwóch miesięcy są zobowiązani do przedłożenia „potwierdzenia doręczenia lub wskazania aktualnego adresu uczestniczki albo dowodu, że uczestniczka mieszka pod adresem wskazanym we wniosku”.

Zapytaliśmy krakowski sąd, dlaczego sam nie dostarczył pisma pani kurator. Odpowiedzi jak dotąd nie otrzymaliśmy. Na nasze pytania wysłane na adres e-mailowy krakowskiego kuratorium także nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Sprawą ma zająć się komornik sądowy

Dlaczego do sprawy został zaangażowany komornik? – Na mocy wprowadzonego jakiś czas temu przepisu, który zrywa z fikcją doręczeń. Do niedawna było tak, że jeśli ktoś nie odbiera przesyłek z sądu, to wraz z powtórnym awizo uważało się przesyłkę za doręczoną. To było często przez strony wykorzystywane w nieodpowiedni sposób, dlatego polecono, by za doręczenie przesyłek z sądu odpowiedzialnym uczynić komornika – mówi „Rzeczpospolitej” Robert Damski, komornik przy Sądzie Rejonowym w Lipnie. Jak opowiada, komornik udaje się pod wskazany adres i tam zostawia przesyłkę adresatowi lub dorosłemu domownikowi. Może także zostawić zawiadomienie, że przesyłka czeka w kancelarii komorniczej. – Komornik ma jednak prawo do doręczenia przesyłki w każdym miejscu, w którym zastanie tę osobę. Także w miejscu pracy – mówi Damski.

Oznacza to, że jeśli ZNP uda się z tą sprawą do komornika, ten może zanieść pismo do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Co w sytuacji, gdy pismo z sądu z wyrokiem zostanie doręczone, a Barbara Nowak i tak nie będzie chciała opublikować przeprosin? – Może to zrobić w jej imieniu komornik. Oczywiście na jej koszt – podsumowuje Damski.