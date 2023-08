Augustyn: PiS nie szanuje ani nauczycieli ani rodziców

Ten projekt różni się od wcześniejszej wersji, przede wszystkim w tym jaką rolę ma mieć kurator. Może ta wersja jest bardziej łagodna?

W tym projekcie pojawia się takie wyrażenie jak "seksualizacja dzieci", które jest kompletnie nie zdefiniowane. Tak naprawdę trudno powiedzieć co rządzący chcieliby sobie wpisać w tym miejscu. Rządzący będą mogli podciągnąć pod to wszystko co wpadnie im do głowy. Rola kuratora została złagodzona o tyle, że kurator nie podejmuje ostatecznej decyzji. Rada rodziców opiniuje we wszystkich sprawa i musi się z tym liczyć dyrektor szkoły, nauczyciele i rada pedagogiczna. Ustąpiono ws. kuratora, bo w dwóch wcześniejszych projektach miał on za duże uprawnienia, dzięki którym mógł wydawać decyzje wbrew radzie rodziców. W obecnym projekcie, cała energia PiS-u skupia się na tej seksualizacji. Politycy PiS-u chcieli wymyślić coś co przestraszy rodziców.

Często jest tak, że organizacje medyczne i pomocy psychologicznej są zapraszane do szkół kiedy stało się coś złego, np. doszło do samobójstwa jednego z uczniów, czy innego traumatycznego doświadczenia. Wtedy potrzebna jest szybka pomoc, czy ten projekt przyśpieszą procedurę, która pozwala tym organizacjom na wejście do szkoły?

Nie, ponieważ cała ta procedura bardzo długo trwa. Ten projekt jest nikomu do szczęścia niepotrzebny. Nie płakałabym gdyby się okazało, że nie uda się go wprowadzić w życie. Państwo za bardzo wchodzi w relacje nauczyciel-uczeń-rodzic. Nie ufa nauczycielom i dyrektorom szkół, którym próbuje narzucić własne zdanie i decyzje. To się kompletnie kłóci z tym co mówią politycy PiS-u o tym, że decyzja zawsze leży po stronie rodziców. To nauczyciel, dyrektor szkoły, rodzic i uczeń są podmiotami, które powinny decydować o tym co dzieje się w szkole. Trzeba im tylko dać odrobinę zaufania. Nauczyciele są traktowani jak piąte koło u wozu. Nikt nie pamięta, że to są ludzie, którzy mają własne rodziny, którzy potrzebują pewnego komfortu pracy. Nauczycieli się nie szanuje i się im nie wierzy - tak samo jak rodziców.

Czy to co pani mówi znajdzie wyraz w jakimś programie Platformy Obywatelskiej skierowanym do środowiska oświatowego? Nie znalazłam żadnego spisanego programu oświatowego - ostatni jest z 2019 roku, nie jest potrzebny?

Nasz program z 2019 roku jest absolutnie aktualny. Decyzje o tym, jak zorganizowana ma być szkoła powinny leżeć jak najbliżej ucznia, czyli między radą pedagogiczną, dyrektorem szkoły i rodzicami. To co dzieje się dzisiaj w szkole, to chorobliwy brak zaufania. To mieszanie się państwa we wszystko i narzucanie szkołom bzdurnych podręczników. Przykładem może być podręcznik do HiT-u, który ma wiele błędów i złą ideę. Rodzice i nauczyciele starają się od tego uciekać, bo wiedzą co jest lepsze dla ich dzieci.