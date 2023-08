Edukacja po wyborach – co proponują partie polityczne?

Trzecia Droga, czyli koalicja PSL i Polski2050 proponuje m.in. położenie nacisku na naukę angielskiego w szkołach podstawowych – tak, żeby po jej ukończeniu uczeń mówił płynnie w tym języku. W programie akcentowana jest także potrzeba reformy systemu oświaty i uczynienia jej bardziej praktyczną i pożyteczniejszą dla uczniów. W programie Trzeciej Drogi czytamy, że „Polska musi zaoferować swoim młodym obywatelom dobry start w przyszłość. Nasza edukacja powinna przygotowywać ich do życia w Polsce i świecie roku 2050, a nie 1950, jak często się dziś dzieje”. Ma to się dziać przede wszystkim dzięki uczeniu dzieci „kompetencji przyszłości”, związanych z rozwojem nowych technologii i krytycznym myśleniem. Pomysłodawcy chcą także ograniczenia liczby uczniów w klasach do 25 osób, gwarancji ciepłego posiłku dla każdego dziecka w szkole oraz wprowadzenia stałej opieki medycznej i psychologicznej. Ostatnim punktem programu jest wyprowadzenie polityki ze szkół i zwiększenie ich autonomii.

Lewica: 1000 zł stypendium dla każdego studenta

Lewica postuluje wprowadzenie powszechnego programu stypendialnego w wysokości 1000 zł dla każdej osoby na studiach do 26 roku życia. W programie poruszona jest także kwestia dofinansowania szkolnej infrastruktury w postaci stołówek, obiektów sportowych i bibliotek. Politycy Lewicy wskazują również na konieczność przeciwdziałania indoktrynacji w szkołach. Jakie rozwiązania proponują? M.in. zmianę podstawy programowej przy konsultacji z zespołami specjalistów wybranymi przez oświatowe związki zawodowe i publiczne uczelnie. Lewica chce zająć się także prawami uczniów i stworzyć instytucję Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, który miałby koordynować ochronę interesów uczniów. Politycy Lewicy zwracają także uwagę na potrzebę „wyrównania szans” dla uczniów z problemami edukacyjnymi czy niepełnosprawnością. Dla takich osób przewidziana ma być specjalna pomoc edukacyjna. Pomóc w tym mają także bezpłatne podręczniki dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich. Szczególnej uwadze mają zostać poddane szkoły branżowe i technika, które mają zostać wyposażone w pomoce naukowe, narzędzia, maszyny i oprogramowanie opowiadające współczesnym potrzebom.

Proponują także wyprowadzenie religii ze szkół, co ma odciążyć placówki edukacyjne i uwolnić je od systemów zmianowych. Problemem dla uczniów są często także przejazdy do szkoły – dlatego mowa jest także o bezpłatnych przejazdach komunikacją publiczną, również w czasie ferii zimowych i wakacji. Ostatnim punktem programowym zostali objęci pracownicy oświaty, którym proponuje się 20 proc. podwyżki.

Konfederacja: Likwidacja kuratoriów

Najbardziej radykalne zmiany proponuje Konfederacja. W założeniach programowych, na pierwszy plan wybija się marginalizacja roli ministerstwa edukacji, która powinna ograniczyć się tylko do organizacji corocznych egzaminów, które miałyby być układane przez niezależną Radę Edukacji Narodowej, złożoną ze specjalistów. Natomiast kuratoria powinny zostać zlikwidowane. Konfederacja postuluje także rezygnację z podstawy programowej na rzecz autorskich programów organizowanych przez każdą szkołę. Ma to sprawić, że szkoły będą konkurować o ucznia atrakcyjnością programu i lepszym przystosowaniem do rynku pracy. Ulec zmianie miałoby także finansowanie szkół. Konfederacja proponuje wprowadzenie bonu edukacyjnego, czyli kwoty wypłacanej szkole na każdego ucznia. Miały by nim zostać objęte również szkoły niepubliczne i uczniowie mający zapewniona edukację domową. Ponadto, dyrektorzy szkół będą mieć swobodę w pozyskiwaniu środków z czesnego, darowizn, dopłat samorządowych, grantów i współpracy z przedsiębiorstwami. Politycy Konfederacji proponują także deregulację zawodu nauczyciela, tzn. uwolnienie stawek, co miałoby sprawić, że szkoły będą konkurować o dobrych nauczycieli, a w konsekwencji ich pensje będą się podnosić. Ugrupowanie myśli także o zwiększeniu uprawnień rad rodziców np. prawie do odwołania dyrektora szkoły w każdej chwili.