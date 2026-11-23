Proste zasoby przewag polskiej gospodarki już się skończyły. Trudno dzisiaj mówić o konkurowaniu kosztami pracy czy względnie niskimi cenami energii. Polska musi zbudować nowe przewagi konkurencyjne, zmieniać gospodarkę w kierunku wiedzy i innowacji. Paradoksalnie sprzyjają temu okoliczności. Z jednej strony mamy rozedrganą sytuację geopolityczną i błyskawiczne zmiany ogarniające cały świat, z drugiej jednak potężne projekty, które są i będą realizowane w Polsce. Transformacja energetyczna czy potrzeby dotyczące bezpieczeństwa i obronności to nie są już puste hasła w sytuacji, gdy pochłaniają dziesiątki miliardów złotych.

Tylko że temu bezprecedensowemu wysiłkowi musi towarzyszyć coś więcej. Oprócz rzeczy namacalnych – infrastruktury czy sprzętu wojskowego – musi powstać wartość dodana, nowe kompetencje dla gospodarki i przemysłu. W te procesy musi zaangażować się świat nauki i na nich skorzystać. To szansa, która może się już nie powtórzyć, na wypracowanie w końcu efektywnego modelu relacji między nauką i biznesem. Zaistnienie w technologicznym wyścigu i skok do pociągu, który zaczyna nam odjeżdżać.

Realne spotkanie

O konieczności wzmocnienia relacji nauka–biznes mówi się w Polsce od lat. Efekty są mocno ograniczone, nasz kraj zajmuje, delikatnie mówiąc, dalsze miejsca w różnorakich rankingach innowacyjności. Ale z drugiej strony nie można powiedzieć, że nic się nie zmienia. Wspomniany wysiłek inwestycyjny, coraz większa otwartość ośrodków naukowych na współpracę z biznesem, nawet postępująca cyfryzacja administracji – to wszystko tworzy już korzystny punkt wyjścia do uruchomienia przestawiania naszej gospodarki na nowe, innowacyjne tory.

Dlatego konferencja „Nauka. Rozwój. Biznes. Wiedza dla gospodarki” odbywa się w tak ważnym momencie. Przez te dwa dni – 25–26 listopada – w Hotelu Sheraton Grand Warsaw odbędzie się ponad 25 debat. Tematyka jest bardzo szeroka – od komercjalizacji badań, poprzez sztuczną inteligencję, transformację energetyczną, cyberbezpieczeństwo, aż po technologie kosmiczne i lotnicze. Dyskutować będą przedstawiciele administracji rządowej, środowiska akademickiego, instytucji naukowo-badawczych czy czołowych firm technologicznych i przemysłowych.

Jednym z najpoważniejszych walorów konferencji będzie to, że nie zostanie ona zawieszona w próżni. To realne spotkanie przedstawicieli nauki, biznesu i administracji, które ma służyć rozmowie o konkretnych rozwiązaniach i najlepszych światowych wzorcach, po które warto sięgnąć. Tak będzie na przykład w przypadku dyskusji o finansowaniu innowacji, która nie ograniczy się do dyżurnego narzekania na brak pieniędzy, lecz będzie zderzeniem racji i potrzeb biznesu, instytucji finansujących, świata nauki oraz możliwości administracji. Podobnie z panelem poświęconym obronności – ma być krokiem w kierunku budowania polskiej przewagi technologicznej i kompetencji przemysłu w zakresie bezpieczeństwa. Bez tego trudno mówić o pełnych korzyściach z setek miliardów złotych przeznaczanych na obronność.

Specjalny dodatek

„Rzeczpospolita” jest głównym patronem medialnym wydarzenia organizowanego przez Grupę PTWP i wnp.pl. 25 listopada opublikujemy specjalny dodatek poświęcony relacjom biznes–nauka. Wachlarz poruszanych zagadnień jest różnorodny – od problemów z finansowaniem nauki poprzez aktywność ośrodków naukowych współpracujących z biznesem po budowanie odpowiednich kompetencji technologicznych. – Jednym z potrzebnych działań jest przygotowanie przestrzeni do finansowania badań stosowanych w oparciu o system grantowy – mówi w obszernym wywiadzie prof. Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Na tego rodzaju badania w kraju jak nasz powinno się znaleźć rocznie 2–5 mld zł. Trzeba stworzyć cały system oceny pomysłów dotyczących badań stosowanych i później satysfakcjonującego stopnia ich realizacji. Wydaje się to niezbędne w kraju, gdzie wydajemy tyle pieniędzy na bezpieczeństwo czy na zdrowie. Być może warto powołać kolejną agencję – narodowe centrum badań stosowanych – dodaje.

Z kolei prof. Krzysztof Pyrć, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, podkreśla w swoim tekście kwestię jakości w działalności naukowej: „Zbyt często oceniamy naukowców po liczbie publikacji i patentów, a nie po jakości i znaczeniu ich pracy. Nie mam na myśli tylko wpływu na gospodarkę, ale również na sam postęp nauki światowej. Nie każde ważne odkrycie musi mieć klienta w ciągu roku.

Taki system nagradza przyczynkarstwo i bylejakość, czego żaden system finansowania nie udźwignie. Potrzebujemy zachęt dla naukowców, ale i dla instytucji naukowych do wspierania ambicji w podejmowaniu badań przełomowych oraz oceny tego, co rzeczywiście odkryto, zamiast wartości z tabeli”.

W dyskusji o relacjach między nauką i światem biznesu często pojawia się wątek ryzyka, że ośrodki naukowe staną się usługodawcami na rzecz firm. Czy naukowcy powinni myśleć o komercyjnej stronie swoich odkryć? – Tylko w przypadku, jeśli ich to interesuje – odpowiada na łamach dodatku dr Phaedria Marie St. Hilaire, chemiczka, menedżerka, a obecnie coach. – Nie uważam, że każdy naukowiec powinien iść w kierunku komercyjnym. To inny zestaw umiejętności. Jeśli jest się fantastycznym badaczem i odkrywcą, dlaczego miałoby się próbować zostać prezesem firmy? Ale jeśli masz takie zainteresowania, jeśli chcesz się uczyć i rozwijać w tym kierunku, to w porządku – dodaje rozmówczyni „Rzeczpospolitej”.