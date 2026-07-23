Wskaźniki użyte w zestawieniu:

• Procent absolwentów, którzy kiedykolwiek byli bezrobotni (pierwszy rok po dyplomie).

• Ryzyko bezrobocia (średni procent miesięcy bez pracy po dyplomie).

• Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB) – ryzyko bezrobocia względem lokalnego rynku pracy.

Perspektywa bezrobocia Foto: rp

Tabela przedstawia sytuację absolwentów polskich uczelni pod względem ich aktywności zawodowej i doświadczenia bezrobocia w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Analiza obejmuje 118 uczelni uporządkowanych według liczby absolwentów uwzględnionych w rejestrze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do oceny wykorzystano trzy kluczowe wskaźniki: odsetek absolwentów, którzy mieli epizod bezrobocia, ryzyko bezrobocia (średni procent miesięcy, w których absolwent był bezrobotny) oraz Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB), który porównuje ryzyko bezrobocia absolwentów uczelni do przeciętnego poziomu bezrobocia na lokalnym rynku pracy.

Wskaźniki bezpieczeństwa na rynku pracy w 2026 r. wskazują na dominację uczelni resortowych i ekonomicznych. Najniższe ryzyko bezrobocia odnotowano dla Akademii Pożarniczej (WWB: 0,15) oraz SGH (WWB: 0,20). Uczelnie te, podobnie jak w roku 2025, stanowią bezpieczną przystań dla absolwentów.

Niepokojąca pozostaje sytuacja na regionalnych uczelniach przyrodniczych – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odnotował odsetek epizodów bezrobocia na poziomie 37,16% (niewielki spadek z 39,31% w 2025 r.), a jego wskaźnik WWB (1,23) nadal sugeruje sytuację gorszą niż na lokalnym rynku pracy. Warto zauważyć poprawę wskaźników dla dużej grupy politechnik, gdzie ryzyko bezrobocia rzadko przekracza 2%.