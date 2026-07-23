Wskaźniki użyte w zestawieniu:

Ranking polskich uczelni opracowano na podstawie szerokiego zestawu wskaźników związanych z sytuacją zawodową i edukacyjną absolwentów. Uwzględniono dane dla instytucji, które posiadają co najmniej trzy roczniki absolwentów zarejestrowanych w badaniu Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA), a także status instytucji członkowskiej lub stowarzyszonej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Wagi przypisane poszczególnym wskaźnikom zostały zróżnicowane zgodnie z ich znaczeniem dla kariery zawodowej absolwentów oraz dalszego rozwoju naukowego:

Liczba absolwentów (5%)

Średnie zarobki absolwentów (10%)

Mediana zarobków absolwentów (10%)

Względny Wskaźnik Zarobków WWZ (5%)

Procent absolwentów z epizodem bezrobocia (8%)

Ryzyko bezrobocia (12%)

Względny Wskaźnik Bezrobocia WWB (6%)

Średni czas podjęcia pierwszej pracy (10%)

Średni czas podjęcia pracy na etat (10%)

Procent samozatrudnionych absolwentów (7%)

Procent miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów (7%)

Procent absolwentów kontynuujących studia II stopnia (5%)

Procent absolwentów podejmujących studia doktoranckie (5%)

Tabela uwzględnia porównanie z rokiem poprzednim.

Najlepsze polskie uczelnie – ranking 2026 Foto: rp

Ranking 2026 potwierdza absolutną dominację Uniwersytetu Warszawskiego, który po raz kolejny uzyskał maksymalny wynik 100 pkt. Największą stabilność wykazuje "Wielka Piątka" polskich uczelni (UW, PWr, AGH, PW, UJ), która obsadza te same pozycje co w 2025 r., przy czym różnice punktowe między nimi uległy nieznacznemu spłaszczeniu.

Warto odnotować spektakularne awanse w zestawieniu YoY (rok do roku): Akademia WSB awansowała o 15 pozycji, a Akademia Finansów i Biznesu Vistula o 7 miejsc. Świadczy to o dynamicznym wzroście jakości wsparcia kariery na tych uczelniach. Spadki (np. Wyższa Szkoła Gospodarki o 24 pozycje) wynikają głównie z relatywnego osłabienia wskaźników zarobkowych na tle rosnącej konkurencji.