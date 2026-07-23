Wskaźniki użyte w zestawieniu:

Procent absolwentów studiów I stopnia kontynuujących studia II stopnia

Procent kontynuujących studia doktoranckie lub w szkole doktorskiej (dla studiów magisterskich).

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Tabela prezentuje zestawienie polskich uczelni pod kątem dalszej aktywności edukacyjnej ich absolwentów. Analizie poddano dwa kluczowe wskaźniki: procent absolwentów studiów pierwszego stopnia kontynuujących naukę na studiach drugiego stopnia oraz procent absolwentów studiów magisterskich podejmujących kształcenie na poziomie doktoranckim lub w szkole doktorskiej. Analiza objęła 118 uczelni, uporządkowanych według liczby absolwentów figurujących w ZUS. Struktura kontynuacji edukacji w 2026 r. pozostaje niemal identyczna jak w roku ubiegłym. Najwyższy odsetek przejść na studia II stopnia notują uczelnie medyczne (WUM – 86,23%) oraz techniczne (AGH – 79,63%), co potwierdza model kształcenia seryjnego w tych profesjach.

W obszarze studiów doktoranckich liderem pozostaje Politechnika Warszawska (6,07%), co w połączeniu z danymi z 2025 r. (6,2%) świadczy o silnej i stabilnej bazie naukowo-badawczej tej uczelni. Uczelnie zawodowe i niepubliczne konsekwentnie wykazują minimalne zainteresowanie ścieżką akademicką, skupiając się na bezpośredniej integracji z rynkiem pracy.