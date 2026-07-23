Wskaźniki użyte w zestawieniu:

Średnia zarobków brutto absolwentów

Mediana zarobków brutto absolwentów

Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ)

Zarobki absolwentów Foto: rp

Wskaźniki użyte w zestawieniu:

• Średnia zarobków brutto absolwentów ze wszystkich form zatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

• Mediana zarobków brutto absolwentów z umowy o pracę.

• Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ) – porównanie zarobków absolwentów do przeciętnych zarobków w ich powiecie zamieszkania.

Powyższa tabela prezentuje sytuację zawodową absolwentów polskich uczelni na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń. Analizie poddano 118 uczelni, uporządkowanych według liczby absolwentów figurujących w rejestrze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wśród analizowanych wskaźników uwzględniono średnie zarobki brutto, medianę zarobków oraz Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ), który pokazuje relację wynagrodzeń absolwentów do średnich zarobków w regionie (miejscu zamieszkania).

Dane za rok 2026 potwierdzają utrzymujący się trend wysokiej premii za specjalizację. Liderem zestawienia pozostaje Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, której absolwenci osiągają średnie zarobki na poziomie 9185,05 zł (wzrost z 8543 zł w 2025 r.). Kolejne miejsca zajmują uczelnie o profilu ekonomicznym i informatycznym (SGH – 7549 zł, Akademia WIT – 8295 zł) oraz mundurowym (Akademia Policji – 6747 zł).

W porównaniu do rankingu 2025, obserwujemy nominalny wzrost wynagrodzeń na większości uczelni, jednak wskaźnik WWZ (Względny Wskaźnik Zarobków) pozostaje stabilny – dla liderów przekracza on 1, co oznacza zarobki wyższe od średniej w miejscu zamieszkania. Na przeciwległym biegunie wciąż znajdują się uczelnie artystyczne i sportowe (np. AST w Krakowie z medianą 2180 zł), co wskazuje na systemowe trudności z monetyzacją kompetencji w tych sektorach.