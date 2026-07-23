Wskaźniki użyte w zestawieniu:

Procent absolwentów samozatrudnionych rok po ukończeniu studiów.

Procent miesięcy, gdy absolwenci prowadzili działalność gospodarczą po dyplomie.

Foto: rp

Tabela przedstawia zestawienie polskich uczelni pod kątem aktywności gospodarczej ich absolwentów – uwzględniając odsetek osób samozatrudnionych rok po ukończeniu studiów oraz średni procent miesięcy, w których absolwenci prowadzili działalność gospodarczą w pierwszym roku od uzyskania dyplomu. Analiza objęła 118 uczelni, które uporządkowano według liczby absolwentów figurujących w ZUS.

Rok 2026 przynosi dalszy wzrost aktywności gospodarczej absolwentów kierunków technologicznych i kreatywnych. Ponownym liderem jest PJATK (25,65% samozatrudnionych), wyprzedzając Akademię WIT (20,30%) oraz łódzką Szkołę Filmową (19,80%). Porównanie z danymi z 2025 r. (gdzie PJATK notował 24,3%) wskazuje na rosnącą popularność modelu B2B wśród specjalistów IT.