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Średni czas od dyplomu do podjęcia pierwszej pracy

Średni czas od dyplomu do podjęcia pracy na umowę o pracę.

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Tabela przedstawia średni czas, jaki potrzebują absolwenci poszczególnych polskich uczelni na podjęcie pierwszej pracy oraz uzyskanie zatrudnienia na umowę o pracę (etat) w pierwszym roku po dyplomie. Analizie poddano 118 uczelni, uporządkowanych według liczby absolwentów zarejestrowanych w ZUS.

Analiza czasu wejścia na rynek pracy w 2026 r. uwypukla przewagę uczelni o profilu praktycznym i zawodowym. Absolwenci Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Wyższej Szkoły Gospodarki znajdują pierwszą pracę w czasie poniżej jednego miesiąca. Trend ten jest zbieżny z wynikami z 2025 r., co potwierdza wysoką skuteczność sektora niepublicznego w szybkim transferze kadr do gospodarki.