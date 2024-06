„Jestem nauczycielem, społecznym zerem” – znani pedagodzy odchodzą ze szkół

„Przez 18 lat nieprzerwanej pracy przy tablicy i szukania sposobów na fajną szkołę dziś przyszedł czas na ostatnią lekcję.” – tak za pomocą mediów społecznościowych z pracą w szkole żegna się Pan Belfer-nauczyciel z internetów, czyli Dawid Łasiński.

Łasiński to znany w sieci pedagog. Na swojej stronie internetowej podaje, ze jest „prostym nauczycielem ze wsi”, uczył chemii. W międzyczasie rozwijał swoją markę osobistą i prowadził szkolenia. Napisał podręcznik do chemii i angażował się w projekty rozwijające edukację.

Dlaczego teraz rezygnuje z pracy w szkole. Pan Belfer w uzasadnieniu swojej decyzji cytuje tekst piosenki Pablopavo: ” Jestem nauczycielem, społecznie zerem”. Nauczyciel tłumaczy, że boi się tej decyzji, ale „musi nabrać dystansu do panującej wokół szkoły atmosfery.” Zapewnia też, że nigdy nie przestanie być nauczycielem i dziękuje swoim koleżankom i kolegom, za wszystko, co robią dla młodych ludzi, ale także dla ich rodziców.

Łasiński to kolejny znany pedagog, który w tym roku rezygnuje z pracy nauczyciela. Podobną decyzję (poinformował o niej w maju) podjął także trójmiejski polonista Paweł Lęcki, który wielokrotnie wypowiadał się publicznie na tematy edukacyjne i domagał się usunięcia ze stanowiska szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika. Jego zdaniem jest on odpowiedzialny za to, że szkoła w Polsce tak silnie nastawiona jest na wyniki.