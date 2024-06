Broniarz przyznał, że pół roku, jakie przedstawiciele ZNP musieli czekać na spotkanie z minister edukacji Barbarą Nowacką (do takiego spotkania dojdzie dziś) to „długi czas”.



ZNP idzie na rozmowy z Barbarą Nowacką. Co będzie najważniejszym tematem?

- Nie wiemy dlaczego pani minister tak bardzo i tak długo zwlekała z tym spotkaniem. Dziś mija dokładnie sześć miesięcy odkąd Związek zaproponował takie rozwiązanie — powiedział Broniarz.

A z jakimi postulatami przedstawiciele ZNP idą na spotkanie z Nowacką?



- Najważniejsze to warunki pracy nauczycieli i powiązanie tego z kwestią wynagrodzeń - odparł Broniarz, który mówił też, że chodzi również o "kształcenie przyszłych nauczycieli". - To jest także kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Widzimy jak wielu nauczycieli było do tych komisji dyscyplinarnych wzywani. Znamy przypadki, gdy nauczyciele są przez siedem lat zawieszeni i nie za bardzo wiemy dlaczego to tak długo trwa - kontynuował. Broniarz zapowiedział też, że poruszona zostanie kwestia emerytur nauczycielskich.