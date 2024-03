Nie tylko Lublin - gdzie nauczyciele dostali już podwyżki?

W Siemianowicach Śląskich zapłacono wyrównanie za luty, a pensja z podwyżką za marzec ma być w piątek.

W Łodzi nauczyciele dostali informacje, że wyrównanie dostaną prawdopodobnie w połowie marca. W Gdańsku – do końca przyszłego tygodnia a w Toruniu do 22 marca. W Bielsko-Białej przyszła podwyżka i wyrównanie za luty. Za styczeń mają nauczyciele podobno otrzymać do kwietnia.

W Poznaniu nauczyciele dostali nie tylko wyższą pensje, ale także trzynastkę.

Samorządy dostały pieniądze na podwyżki

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że obecnie, w lutym samorządy dostają na ten cel pieniądze na swoje konto. – Podwyżki są już wdrażane – mówił we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami wiceminister edukacji Henryk Kiepura.

MEN zaznacza, że obecnie trwają konsultacje ze związkami zawodowymi na temat regulaminów wynagradzania. Tam, gdzie pójdą one sprawniej, nauczyciele dostaną podwyżki szybciej.

Od tego roku średnie pensje nauczyciela początkującego pójdą w górę o 33 proc. a mianowanego i dyplomowanego o 30 proc.