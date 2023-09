Jak złożyć wniosek o bon na laptop dla nauczyciela

System teleinformatyczny do obsługi bonów zapewnić ma Ministerstwo Cyfryzacji. Nie został on jednak jeszcze udostępniony.

„Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki jest w trakcie prac nad systemem teleinformatycznym, przez który będzie można wnioskować o bon na zakup laptopa w ramach ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli” – poinformował resort w odpowiedzi na pytania Serwisu Samorządowego PAP.

Ministerstwo w celu ułatwienia składania wniosków systemie, nad którym prace wciąż trwają, rekomenduje „przekazywanie danych nauczycieli do dyrektorów szkół, a następnie do organów prowadzących szkoły w postaci elektronicznej”. „Następnie organ prowadzący szkołę będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku w ww. systemie teleinformatycznym” – przekazano w komunikacie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ma następnie przekazać dyrektorom szkół plik z danymi nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu na zakup laptopa, co „pomoże zweryfikować poprawność składanych przez nauczycieli wniosków”.

W praktyce nauczyciel uprawniony do skorzystania z bonu będzie składał wniosek do organu prowadzącego szkołę, przy czym może to zrobić za pośrednictwem dyrektora placówki. Uprawniony organ w ciągu 30 dni od otrzymania przez nauczyciela wniosku zobowiązany jest do złożenia kolejnego, zbiorczego wniosku w systemie.

Jakie dane będą potrzebne do złożenia wniosku o bon na zakup laptopa

Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli reguluje, że w celu realizacji bonu (a także w celach ewidencyjnych, kontrolnych itp.) nauczyciel będzie musiał podać imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej. Przepisy nie narzucają, by miał być to oficjalny, „szkolny” e-mail.