- Ja bym zwrócił uwagę na inny problem, który my w perspektywie widzimy, a opozycja próbuje temu zaprzeczać, tzn. zbliża się potężny niż demograficzny - dodał wiceszef MEiN. Zauważył, że duża grupa nauczycieli zbliża się do wieku emerytalnego, w związku z czym „możliwe, że w perspektywie 5-6 lat nauczycieli pracujących na rynku będzie nawet o 100 tys. mniej”.

Wiceminister edukacji: Niewielka liczba wakatów, ułamek procenta

- Takie są nasze szacunki - wyjaśniał wiceminister. - Mamy teraz do czynienia z dwoma rocznikami podwójnymi, tych nauczycieli jest więcej. Obserwujemy to w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej. Ta sytuacja będzie się dynamicznie zmieniała. W chwili obecnej naprawdę, w stosunku do ponad 750 tys. nauczycieli pracujących, to (wakaty - red.) jest naprawdę niewielka liczba. To jest nawet ułamek procenta - przekonywał Rzymkowski widzów telewizji ojca Tadeusza Rydzyka.

Tomasz Rzymkowski podkreślił, że „ponad połowa tych ogłoszeń, to są wakaty związane ze specjalistami, psychologami, pedagogami szkolnymi”. - To nie są nauczyciele przedmiotowcy - zaznaczył.