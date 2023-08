Ilu nauczycieli brakuje w szkołach przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego?

ZNP: w szkołach może być nawet 40 tys. wakatów

Niektórzy eksperci zwracają jednak uwagę na to, że liczba może być zaniżona. Związek Nauczycielstwa Polskiego szacuje, że liczba wakatów może sięgać nawet 40 tys. - MEiN bagatelizuje te liczby, natomiast one oznaczają, że w szkołach dzieci nie będą miały jakiegoś przedmiotu. A to znaczy, że ich prawo do edukacji zostanie zaburzone – mówiła na antenie TOK FM Anna Schmidt-Fic, była nauczycielka a obecnie aktywistka, liderka Protestu z Wykrzyknikiem.

Bywa też, że przez cały rok niektóre ważne przedmioty jak na przykład chemia czy fizyka prowadzone są w systemie doraźnych zastępstw przez osoby, które do ich nauczania nie mają żadnych kompetencji.

Średnia wieku pedagogów to obecnie ok. 47 lat.

Młodzi pedagodzy pojawiają się rzadko i raczej w małych miejscowościach niż w dużych miastach – zniechęcają ich nie tylko zarobki ale także coraz niższy prestiż tego zawodu.

Także coraz bardziej widoczny jest odpływ nauczycieli ze szkół. Z ankiety przeprowadzonej na początku wakacji przez branżowy „Głos nauczycielski” wynika, że w czasie wakacji aż 15 proc. nauczycieli szuka nowej pracy.

Jakie nastroje są teraz, tuż przed początkiem nowego roku szkolnego? Podobna ankieta przeprowadzona przez to samo pismo pokazuje, że tylko 4 proc. nauczycieli jest nastawiona entuzjastycznie. Najwięcej ankietowanych – 46 proc. odpowiedziało, że przed zbliżającym się rokiem szkolnym odczuwa rozpacz i zmęczenie. Mają też poczucie wypalenia zawodowego. Z kolei 27 proc. na nowy rok szkolny czeka z niepokojem.

Ten rok szkolny rozpocznie się od pikiety nauczycieli (zorganizowanej przez ZNP) pod gmachem resortu oświaty. Minister edukacji Przemysław Czarnek kilka dni temu skomentował: „Niech ZNP zajmie się lepiej handlem whisky”. ZNP czyli tworzący go nauczyciele. Czy naprawdę, ktokolwiek uważa, że nauczyciele powinni trafić do handlu a nie do szkół. Wielu trafia, bo w dyskontach płaci się dziś za pracę lepiej niż w oświacie.