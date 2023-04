Broniarz: Nauczycielom nie ma czego zazdrościć

Czytaj więcej Oświata Dorota Łoboda: Przemysław Czarnek to najgorszy minister edukacji od lat Nauczyciel nie może pracować, tylko dlatego, że czuje misję. On także musi godnie zarabiać – mówi Dorota Łoboda, warszawska radna PO i liderka ruchu „Rodzice przeciwko reformie edukacji.”

Zdaniem Broniarza, "minister próbuje przerzucić odpowiedzialność za emerytury na ZNP".

- Jesteśmy zwolennikami tego by nauczyciele mogli odejść na emeryturę na starych zasadach. Świadczenia sprzed reformy emerytalnej były korzystniejsze ekonomiczne, niż emerytury kapitałowe. Potrzebne są symulacje, które określą czy jest możliwość powrotu do starego systemu, a jeżeli tak, to czy będzie on dotyczył tylko nauczycieli, czy też innych grup zawodowych. System kapitałowy oznacza głodowe emerytury dla nauczycieli, na to nie możemy pozwolić - zaznaczył związkowiec.

Prezes ZNP odniósł się także do problemu wakatów na stanowiskach nauczycielskich.

- Ktoś zwrócił uwagę, że mamy tylko 8 tysięcy wakatów. Przypomnę jednak, że tak niska liczba jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, że nauczyciele wzięli na swoje barki ogromną liczbę godzin ponadwymiarowych. Dzisiaj nauczyciel może pracować ponad 1,5 etatu, a teraz minister chce dodatkowo zwiększyć tę liczbę do 40 godzin zajęć dydaktycznych, a więc realny czas pracy zwiększy się do 60-65 godzin w tygodniu. Zdecydowanie prostszym i zdrowszym sposobem na załatanie tej dziury jest podwyżka wynagrodzeń - podkreślił Broniarz.