„Życzę Wam, byście wiedzę zdobytą w szkole wykorzystali jak najlepiej na maturze a znajomości, przyjaźnie czy inspiracje mieli ze sobą na długie lata” – to życzenia, które ministra edukacji Barbara Nowacka skierowała do osób, które właśnie odebrały świadectwa ukończenia liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. Teraz najważniejszym wyzwaniem, które ich czeka, jest egzamin dojrzałości.

Najpopularniejszy język angielski, najmniej chętnych na egzamin z informatyki

Kilka dni temu Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała, że w tym roku do matury przystąpi 275 tys. absolwentów szkół średnich. Głównie tegorocznych, ale są wśród nich osoby, które szkołę średnią ukończyły w poprzednich latach i chcą poprawić swój poprzedni wynik. To ważne, bo liczy się on przy rekrutacji na studia.

Zdający na poziomie podstawowym zmierzą się z językiem polskim, językiem obcym nowożytnym i z matematyką. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego. Uczniowie szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka.

By egzamin był zaliczony, trzeba z części podstawowej uzyskać minimum 30 proc.