W sieci jest wiele portali, z których maturzyści mogą czerpać wiedzę, ale często materiały do nauki są dość wybiórcze i dodatkowo płatne. Z pomocą przychodzi Strefa maturzysty. Co wyróżnia tę platformę edukacyjną? To przede wszystkim profesjonalnie przygotowane tutoriale, w których doświadczeni prowadzący omawiają najważniejsze zagadnienia maturalne z języka polskiego, matematyki i angielskiego.

Bazując na swojej wiedzy, edukatorzy tworzą merytoryczne treści skrojone pod maturzystów, dzięki czemu webinary wyjaśniające zawiłości działań matematycznych lub anglojęzyczną gramatykę są bardzo przystępne i proste w odbiorze. Materiały edukacyjne, które zostały przygotowane przez ekspertów uczelni wyższej we współpracy z doświadczonymi nauczycielami, są bezpłatne i dostępne o każdej porze, 24 godziny na dobę.

Dodatkowym atutem Strefy maturzysty są „lektury w pigułce”, które z pewnością przypadną do gustu Twojemu dziecku. Mają one formę skondensowanych notatek, które ułatwiają szybkie powtórki przed egzaminem.

Wejdź na https://studia-online.pl/maturzysci/ i przekonaj się sam, że to najlepsze miejsce na zdobywanie maturalnej wiedzy.

Powtórka z ekspertem – język polski

Często powtarza się, że języka polskiego nie da się nauczyć na ostatnią chwilę – i jest w tym sporo prawdy. Oprócz znajomości tekstów literackich i lektur niezbędna jest także umiejętność ich interpretacji, wyciągania wniosków i argumentowania założonych tez. Maturzysta musi również opanować umiejętność płynnej wypowiedzi, która będzie oceniana podczas egzaminu ustnego.

Jest na to sposób! W Strefie maturzysty znajdziesz webinary z języka polskiego, prowadzone przez ekspertkę w tej dziedzinie – Izabelę Kasperek, doświadczoną nauczycielkę i autorkę kanału „Wiedza z Wami”. Dzięki dostępnym materiałom, Twoje dziecko bez problemu opanuje zasady pisania idealnej rozprawki, powtórzy wszystkie najważniejsze lektury i dowie się, jak łatwo przygotować się do matury ustnej z języka polskiego.

Kalendarz Maturzysty – wszystkie ważne daty pod ręką

W maturalnym chaosie łatwo zapomnieć o ważnych datach – egzamin pisemny, matura ustna, wyniki egzaminów – to wszystko wymaga dobrej organizacji. A przecież maturzysta nie żyje wyłącznie nauką! Codzienne obowiązki i przygotowania, mogą sprawić, że coś umknie.

Jednak Strefa maturzysty ma na to rozwiązanie, jakim jest Kalendarz Maturzysty, który zbiera wszystkie najważniejsze terminy w jednym miejscu. Warto zauważyć, że można go podłączyć bezpośrednio do kalendarza Google, co dodatkowo ułatwia sprawę. W ten sposób Twoje dziecko nie przegapi żadnego egzaminu maturalnego.

Nowoczesna uczelnia przyjazna przyszłym studentom

Nauka do matury może wiązać się z dużą presją, emocjonalnymi wzlotami i upadkami, a także chwilami zwątpienia, w których młody dorosły szczególnie potrzebuje wsparcia! Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (WSKZ) to uczelnia, która doskonale rozumie wyzwania, przed jakimi stoją maturzyści i dlatego oferuje im je już na etapie przygotowań do egzaminu dojrzałości.

W przeciwieństwie do wielu uczelni, skupiających się jedynie na rekrutacji na studia, WSKZ oddaje w ręce uczniów szkoły średniej Strefę maturzysty – platformę, dzięki której mogą usystematyzować swoją wiedzę, lepiej zrozumieć trudne tematy z obowiązkowych maturalnych przedmiotów, a także nauczyć się jak ograniczyć stres w tym wymagającym okresie.

To sygnał, że uczelnia naprawdę dba o przyszłość studentów poprzez pomoc w osiągnięciu lepszych wyników i jednoczesne dostanie się na wymarzone studia.

Matura bez stresu, dzięki Strefie maturzysty

Młody maturzysta nie musi zostawać z nauką do egzaminu dojrzałości sam. Okaż mu wsparcie w mądry i efektywny sposób – zapoznaj go ze Strefą maturzysty, która oferuje:

● kompleksowe wsparcie w nauce i wyborze studiów,

● webinary maturalne opracowane przez doświadczonych nauczycieli,

● poradniki i notatki w formie plików tekstowych,

● platformę dostępną przez całą dobę,

● przestrzeń do nauki najważniejszych maturalnych przedmiotów zupełnie za darmo.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego pokazuje, że uczelnie mogą pełnić rolę edukacyjnego partnera już na wczesnym etapie – nie tylko przyjmować studentów, ale też pomagać im dotrzeć do wymarzonych kierunków, eliminując stres i chaos informacyjny. Pokaż Strefę maturzysty swojemu dziecku już dziś i zyskaj pewność, że korzysta z wiedzy maturalnych ekspertów.

