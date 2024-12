Próbna matura 2025 wystartowała. Gdzie znaleźć arkusze egzaminacyjne?

Kiedy matura 2025?

„Prawdziwe” matury 2025 zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem CKE od 5 do 22 maja 2025 roku, najpierw pisemne, a od 9 maja – ustne. Będzie kilka zmian, z których najważniejsze to wykreślenie z listy lektur obowiązkowych znacznej liczby pozycji oraz zmniejszenie liczby pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego z 227 do 68. Mniejsza będzie także wymagana liczba wyrazów w wypracowaniu z języka polskiego na poziomie podstawowym (300, a nie 400) i rozszerzonym (400, a nie 500). Pojawi się także możliwość zdawania egzaminu z języka obcego nowożytnego, którego naukę abiturient pobierał poza szkołą.