Matura 2024. Arkusz maturalny trafił do internetu. CKE wyciąga konsekwencje

We wtorek o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku uczniowie musieli zmierzyć z tematami: „Bunt i konsekwencje dla człowieka” oraz „Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?”.

Reklama

W ocenie internautów, podane tematy mówią otwarcie, że to „tematy marzenie”. Zwracają też uwagę na to, że są one tak proste, że z powodzeniem mogłyby być też na egzaminie ósmoklasisty.

Przed godziną 10, gdy większość maturzystów jeszcze pisała swoje egzaminy, w sieci opublikowano zdjęcia niemal wszystkich zadań i tematy wypracowań.

Matura 2024. CKE reaguje na zamieszczenie arkusza maturalnego w sieci

Radio Eska informuje, że egzaminatorzy ustalili, który maturzysta odpowiada za zamieszczenie zdjęć w internecie. Uczniowi unieważniono maturę.