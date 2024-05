Matura 2024 w liczbach. Oto co czeka zdających egzamin dojrzałości

Rp.pl opublikuje w tym roku arkusze maturalne wraz z odpowiedziami z języka polskiego i matematyki. Odpowiedzi dostarczą najlepsi specjaliści z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Matura 2024 w Formule 2023

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w Formule 2023 zadeklarowali uczniowie: IV klasy liceum ogólnokształcącego, V klasy technikum, II klasy branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej oraz osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych – ogółem ok. 263 000 osób, które przystąpią do ok. 527 900 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 301 200 egzaminów w części pisemnej.

Do egzaminów w tej Formule przystąpią również absolwenci 4-letnich liceów z roku 2023 oraz ci absolwenci, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu po raz pierwszy, przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłym roku, przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lud) przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik ( to ok. 1 000 egzaminów w części ustnej oraz ok. 26 900 egzaminów w części pisemnej).

Maturę będą zdawali również uczniowie z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. To łącznie 268 osób, które przystąpią do ok. 550 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 300 egzaminów w części pisemnej.