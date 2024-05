Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian w życiu młodego człowieka. Egzamin dojrzałości zaś jest jednym z najważniejszych egzaminów, którego wyniki będą rzutować na dalsze wybory kształcenia, wybory zawodu, a w konsekwencji na dalsze dorosłe życie.

Matura 2024: Jak radzić sobie ze stresem

Specjaliści, którzy opracowali poradniki dla CKE wskazują techniki radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

Przygotowanie do egzaminu to podstawa. Trzeba ustalić sobie harmonogram nauki (planuj godziny nauki, a także przerwy, planuj materiał do nauki, podziel go na mniejsze części, zrób listę, szereguj zadania – od najbardziej do najmniej ważnego – i przeznacz na nie odpowiednią ilość czasu oraz koncentruj się na zadaniach obecnych, a nie na wcześniejszych porażkach lub potencjalnych problemach, trzymaj się ustalonego harmonogramu zajęć).

Niemniej ważne jest zarządzanie czasem - nieustanne odkładanie sprawia, że do stresu związanego z rosnącą liczbą zadań do wykonania dokłada się jeszcze stres płynący z poczucia winy.

Ważny jest wypoczynek i sen. Przerwy są potrzebne. Wielogodzinny maraton nad książką, czy notatkami sprawi, że przyjdzie zmęczenie i zniechęcenie. Niektórzy badacze podają, że optymalny czas nauki wynosi do 45 minut, po czym powinna nastąpić krótka przerwa. Sen służy utrwalaniu materiału. Za mała ilość snu prowadzi oczywiście również do zmęczenia, bez niego trudniej jest się skupić na nauce i zapamiętywać nowe rzeczy.

Kolejne ważne czynniki pomagające w zwalczaniu stresu i wspomagające w nauce to właściwe odżywianie i aktywność fizyczna. Wartościowe, regularnie posiłki i właściwe nawodnienie organizmu dadzą „paliwa” do dalszej nauki. Stres wywołuje w organizmie reakcję alarmową. W takim momencie sport pomaga się uspokoić. Dobrze byłoby, gdyby udało się codziennie znaleźć chociaż 30 minut na jakąkolwiek formę aktywności fizycznej, która odpręży i pomoże rozluźnić napięte mięśnie. Dodatkowo wysiłek dotleni organizm, poprawi pracę mózgu, serca i płuc, a to wpłynie na pamięć i koncentrację.