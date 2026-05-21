Ponad 10 mln Polaków doświadcza wykluczenia transportowego. W grupie tej są także młodzi ludzie, którzy czasami nie są w stanie rozpocząć nauki w wymarzonej szkole, bo nie mają jak do niej dojechać. – Te osoby, tylko ze względu na to, gdzie się urodziły i gdzie mieszkają, mają problem ze zrealizowaniem prawa, które gwarantuje im konstytucja – równego dostępu do bezpłatnej edukacji – mówiła w podcaście „Szkoła na nowo” posłanka Paulina Matysiak, przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. walki z wykluczeniem transportowym. I tłumaczyła, że często jest to realna bariera w dostępie do edukacji, kultury, relacji społecznych i rozwoju talentów.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Joanna Ćwiek-Świdecka: Prace domowe jednak lepiej odrabiać. KO próbuje powalczyć o głosy nauczycieli
Publicystyka
Joanna Ćwiek-Świdecka: Prace domowe jednak lepiej odrabiać. KO próbuje powalczyć o głosy nauczycieli

W rozmowie pojawiają się konkretne przykłady codziennych trudności młodych ludzi: wielokilometrowe dojścia do stacji kolejowych, pobudki o piątej rano, konieczność wychodzenia wcześniej z lekcji, by zdążyć na jedyny autobus do domu czy, rezygnacja z wymarzonej szkoły z powodu braku dojazdu. – Do codziennego dnia i zajęć szkolnych trzeba doliczyć często kolejnych kilka godzin na same przejazdy – zwracała uwagę Matysiak.

Jak pokazują dane UNICEF-u, aż 44 proc. uczniów szkół średnich bierze pod uwagę dostępność transportu przy wyborze szkoły, a co dziesiąty nastolatek rezygnuje z wymarzonego kierunku właśnie z powodu problemów komunikacyjnych. – Są też takie osoby, które nie wybrały szkoły czy klasy o takim wymarzonym kierunku właśnie z tego powodu, że tego dojazdu tam nie było. Znam historię osób, które zrezygnowały z kształcenia się w szkole muzycznej drugiego stopnia, ponieważ do tej szkoły po prostu nie było autobusu – mówiła Matysiak.  

Czytaj więcej

Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, Karol Dudek-Różycki, nauczyciel chemii i szef S
Edukacja
„Szkoła na nowo”: w jaki sposób reforma Barbary Nowackiej zmieni polską edukację?

Brak autobusu ogranicza kontakt z rówieśnikami i negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne 

Wykluczenie transportowe nastolatków to nie tylko problem z dostępem do edukacji. Młodzi ludzie nie mogą także pojechać na dodatkowe zajęcia, do kina czy spotkać się z rówieśnikami. A problem wykluczenia transportowego zaczyna dotyczyć także zdrowia psychicznego, relacji społecznych i poczucia sprawczości.

Paulina Matysiak zwraca uwagę, że ciężar organizacji codziennego życia dzieci został przerzucony na rodziców – a przecież nie każda rodzina ma samochód, czas i możliwości, by codziennie dowozić młodzież do szkoły oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów. W efekcie młodzi ludzie często są zmuszeni do przedwczesnej wyprowadzki do internatów albo rezygnacji z własnych aspiracji. – Kiedy nastolatek mówi, że chciałby iść do jednej szkoły, ale nie ma szans, bo tam nie dojedzie, to znaczy, że dorośli popełnili błąd – mówiła Matysiak.

W podcaście usłyszycie także o problemach samorządów, niedoskonałościach obecnych przepisów i projektowanych zmianach w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Rozmówczynie zastanawiają się, dlaczego w Polsce nadal brakuje systemowych rozwiązań, które gwarantowałyby mieszkańcom małych miejscowości dostęp do regularnej i stabilnej komunikacji.

Czytaj więcej

Zmiana szkoły to dla młodzieży przełomowy moment. Według badań negatywnie wpływa na stan psychiczny
Trendy
Przejście do szkoły średniej to przełom. Sprawdzono, jak wpływa na psychikę młodzieży