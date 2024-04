Warszawski Uniwersytet Medyczny nie wybierze rektora 23 kwietnia

Rozpoczął się TOGETAIR 2024 – to już V edycja Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego, która w tym roku odbywa się w prestiżowej przestrzeni Varso Place w Warszawie – najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Do otwarcia sceny CLIMATE CARE prowadzonej dziś przez Przemysława Białkowskiego dołączyli Roberta Metsola, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego oraz Mark Brzeziński, The Ambassador of the United States to Poland. Inaugurację wydarzenia poprzedziło śniadanie prasowe, które miało miejsce na 49. piętrze budynku.