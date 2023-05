Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie

Dziennik „Financial Times” opublikował tegoroczne rankingi najlepszych uczelni biznesowych, oferujących otwarte i zamknięte programy rozwojowe. W obu rankingach znalazła się tylko jedna uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej – Akademia Leona Koźmińskiego.

Reklama

W opublikowanych rankingach Financial Times (Custom Executive Education oraz Open-enrolment Executive Education) Akademia Leona Koźmińskiego znajduje się obok wiodących uczelni ze Stanów Zjednoczonych (m.in. University of Michigan, University of North Carolina), Wielkiej Brytanii (m.in. London Business School, University of Oxford, University of Cambridge) oraz Holandii i Francji. Akademia ma swoje miejsce także w dodatkowym zestawieniu, przedstawiającym 50 najlepszych uczelni biznesowych na świecie, będących partnerem w rozwoju indywidualnym oraz korporacyjnym.

– Rankingi Financial Times Executive Education wskazują, że jesteśmy najlepszym wyborem jako partner rozwojowy dla klientów indywidualnych i biznesowych nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej - mówi dr Sylwia Hałas-Dej, dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego. - Ranking Custom Executive Education to świetna wskazówka dla osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników i liderów w organizacjach, natomiast Ranking Open Executive Education powinien posłużyć wszystkim poszukującym nowoczesnych, światowej klasy studiów podyplomowych - dodaje.

Czytaj więcej Biznes Koźmiński najlepszą szkołą biznesu w naszym regionie W tegorocznym rankingu europejskich szkół biznesu „Financial Times” Europę Środkowo-Wschodnią reprezentują tylko trzy uczelnie. Akademia Leona Koźmińskiego zajęła wśród nich najwyższe 52. miejsce.

Ranking Financial Times Custom Executive Education 2023

Akademia Leona Koźmińskiego debiutuje w rankingu uczelni biznesowych, oferujących szyte na miarę programy rozwojowe dla firm. Krytycznej ocenie i analizie poddane zostały zamknięte szkolenia dla biznesu, uwzględniające specyficzne potrzeby oraz wyzwania, z którymi mierzą się organizacje.