Pytany o to przez WP Minkina nie zaprzeczył, że wysłał wiadomość. Utrzymywał, że to żartobliwa konwencja rozmowy i że nie chciał nikogo urazić. Według niego kobieta nie miała prawa czuć się urażona. Portal zacytował pracownicę UwS, która stwierdziła, że obecny rektor uczelni to „erotoman, który nie szanuje kobiet”.

Wybory rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Propozycja dla wykładowcy

W 2024 r. Minkina został wybrany na drugą kadencję - był jedynym kandydatem, otrzymał 87 ze 157 oddanych głosów. W wyborach chciała też startować prof. Zacharuk. „Wokół niej zaczęło gromadzić się wielu pracowników naukowych i administracyjnych, którzy byli niezadowoleni z rządów Mirosława Minkiny” - napisała WP.

Według portalu, Minkina zaczął budować „nieoficjalny sztab”, który miał mu zapewnić reelekcję. Zaprosił do niego dr. Marcina Chrząścika, który wcześniej go popierał i został zastępcą dziekana największego wydziału siedleckiego uniwersytetu, a także utrzymywał z Minkiną prywatne relacje. Ubiegający się o reelekcję Minkina w zamian za poparcie miał obiecać Chrząścikowi funkcję pełnomocnika rektora (co oznaczałoby wysoki dodatek finansowy co miesiąc) oraz zatrudnienie żony Chrząścika na stanowisku adiunkta na UwS. WP podała, że dysponuje nagraniami rozmów, dowodzącymi prawdziwości opisywanych zdarzeń. Ostatecznie Chrząścik nie poparł rektora.

- To była propozycja. Wszyscy tak robią w kampanii wyborczej. Nie widzę w tym żadnego przekupstwa. Nie uzależniałem dania tych stanowisk od poparcia - powiedział Wirtualnej Polsce Minkina, pytany o sprawę.

Jak prof. Mirosław Minkina został wybrany na drugą kadencję?

Dlaczego Mirosław Minkina był jedynym kandydatem na rektora UwS w 2024 r., choć startować chciała także Tamara Zacharuk? Doszło do tego po tym, jak siedmioosobowa Rada Uczelni, składająca się z sześciu członków wskazanych przez Komitet Nominacyjny i zatwierdzonych przez Senat uczelni oraz przewodniczącego samorządu studenckiego (w praktyce jest to więc grono zdominowane przez zwolenników rektora) wskazała wyłącznie kandydaturę Minkiny. Wcześniej przeprowadzono tzw. głosowanie indykacyjne, w którym 77 uprawnionych do głosu elektorów poparło Minkinę, a 70 - Zacharuk.