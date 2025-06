Studia podyplomowe w WSKZ – Twój sposób na cyfrowe kompetencje przyszłości

Jak wynika z analizy badań rynkowych, rynek pracy do 2030 r. znajdzie się pod wpływem jednego z głównych trendów wytypowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne – postępu technologicznego. Aby dobrze przygotować się do następstw transformacji cyfrowej, niezwykle ważne staje się pozyskanie adekwatnych do tego procesu kompetencji. Jedną z możliwości jest podjęcie studiów podyplomowych w WSKZ – uczelni, która idzie z duchem czasu, oferując słuchaczom kierunki odzwierciedlające potrzeby rynku. Sprawdź sam, co zaoferuje Tobie!