Euroskills 2023: Polscy zawodnicy otrzymali rekordową liczbę medali

Polakom udało się sięgnąć po złoto w trzech kategoriach. To elektronika, gdzie medal zdobył Jan Firlej, frezowanie CNC z medalem Rafała Rygalika i integracja robotów przemysłowych z medalem dla drużyny Piotra Wyrzyka i Huberta Krasuskiego (ci ostatni zostali także wyróżnieni jako najlepsi zawodnicy w Polski). To były pierwsze złota uzyskane przez Polaków.

Srebrny medal natomiast powędrował do Dawida Mioka, który startował w kategorii obsługa gości hotelowych.

Brązowe medale zdobyli z kolei: Dorota Cieślicka (budownictwo cyfrowe (BIM)), Rafał Piechaczek (mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych) i Krzysztofa Żurka (chłodnictwo i klimatyzacja).

600 zawodników z całej Europy

Do polskich zawodników trafiły także Medale Doskonałości. Otrzymali je zawodnicy, którzy uzyskali co najmniej 700 pkt, ale nie udało im się stanąć na podium. To Alan Kaczkowski w spawalnictwie, Łukasz Kobyłecki w serwisie restauracyjnym, Weronika Kwiatek-Binda we florystyce, Janusz Perucki w gotowaniu, Emilia Wilde w fryzjerstwie i Mateusz Wyskok w dziedzinie instalacji sanitarnych i grzewczych.