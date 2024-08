Czy Warszawski Uniwersytet Medyczny w końcu wybierze rektora?

Jakie decyzje i o co dokładnie chodzi?

Po kolei. Na początku 2023 roku pani kwestor WUM oraz jej zastępczyni, osoby od kilkunastu lat pracujące dla naszej uczelni, zgłosiły, że od wielu miesięcy są poddawane mobbingowi przez prorektorkę, panią profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską. Do dziś przechodzą mnie ciarki i ogarnia wściekłość, kiedy czytam te zawiadomienia.

Co się stało?

Proszę wybaczyć ale nie będę powtarzał świadectw poszkodowanych. Były publikowane i szeroko komentowane w mediach. To, co przeszły te kobiety woła o pomstę do nieba. Publiczne upokarzanie i ośmieszanie. Złośliwe szykanowanie i zlecanie niepotrzebnych żmudnych zadań. A potem… pretensje o wyrobienie nadgodzin. I to wszystko podlane fatalną atmosferą. Z czasem obie panie kwestor popadły w problemy ze zdrowiem. To naprawdę przerażające.

I nic pan z tym nie zrobił?

W tamtym momencie zrobiłem wszystko to, co nakazywały mi wewnętrzne procedury. Niezwłocznie powołałem komisję antymobbingową. Komisja pracowała przez kilka miesięcy. Wysłuchała świadków, zbierała dokumenty, debatowała. I w grudniu 2023 roku wydała wreszcie opinię końcową, która niestety nie rozwiązała sprawy.

Jak to możliwe?

Otóż komisja stwierdziła, że zachowania pani profesor Cudnoch-Jędrzejewskiej miały charakter zjawisk niepożądanych, noszących znamiona mobbingu, a jednocześnie orzekła, że nie był to mobbing w rozumieniu Kodeksu pracy.

Czyli winna, ale nie do końca…

No właśnie. Choć komisja nie miała wątpliwości, że działy się złe rzeczy, to nie zdecydowała się ich jednoznacznie zakwalifikować. Gdyby orzekła, że miał miejsce mobbing, kolejne kroki byłyby oczywiste, bo są zdefiniowane przez Kodeks pracy, to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Takie połowiczne, niejednoznaczne orzeczenie komisji spowodowało, że odpowiedzialność za kolejne kroki spadła na mnie. I w tym momencie, przyznaję to szczerze i nie bez bólu, zabrakło mi zdecydowania. Dziś wiem, że moim obowiązkiem było działać natychmiast. Od razu po otrzymaniu orzeczenia komisji antymobbingowej powinienem był podjąć decyzję. Ale zawahałem się. I nadeszły wybory.