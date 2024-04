Czytaj więcej Edukacja Czasy AI nie wykluczają książki i czytania Poziom czytelnictwa w mniejszym bądź większym stopniu spada w całej Europie. Do rzadkości należą takie „wyspy”, jak Czechy, gdzie według najnowszych badań czyta aż 83 proc. społeczeństwa. Polska od lat zajmuje miejsce mniej więcej w połowie europejskiej stawki.

Ranking czytelnictwa: kto czyta najwięcej i gdzie?

Czytają przede wszystkim osoby uczące się i studiujące (68%), przy czym odsetek czytelników co najmniej 7 książek jest tu prawie dwukrotnie wyższy niż w całej populacji (15%). Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku obowiązek lekturowy wynikający z pobierania nauki w szkole lub na uczelni.

Osobę czytającą książki najłatwiej spotkać w miastach liczących co najmniej 200 tys. mieszkańców. Wynika to z charakterystycznego dla tych ośrodków względnie wysokiego odsetka osób z wyższym wykształceniem oraz typu związanej z nim pracy zawodowej. Najrzadziej książki czyta się w małych miastach, liczących do 20 tys. mieszkańców. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się wieś, gdzie odsetek czytelników książek jest na poziomie średniej dla całej badanej populacji.

Warto zauważyć, że widoczny trend wzrostowy, to jednak nadal słaby wynik. W porównaniu do innych europejskich państw, jak na przykład Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czechów czy Skandynawów odsetek czytających co najmniej jedną książkę w roku wynosi 70-80%!

Książki są dostępne, ale wielu wskazuje, że ich cena nadal jest zbyt duża. Na pewno w dalszym rozwoju czytelnictwa pomogłoby wprowadzenie obiecanej „zerowej” stawki VAT. Bowiem wszystkie metody, które zwiększą czytelnictwo są niezwykle pożądane.

Raport czytelnictwa Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa prowadzi systematyczne badania czytelnictwa książek już od przeszło trzech dekad. Najnowszy raport powstał na podstawie sondażu przeprowadzonego jesienią 2023 roku, na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej Polek i Polaków w wieku co najmniej 15 lat. Próba ta liczyła 2012 osób.