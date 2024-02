Czytaj więcej Plus Minus Internet to pułapka dla mózgu Nasz mózg nie nadąża za technologią, a my nie jesteśmy w stanie z niej zrezygnować. Musimy wprowadzać zasady higieny cyfrowej, by ograniczyć ponoszone szkody.

Jedna z ważniejszych rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. książek

Parlament Europejski wezwał w przyjętej niemal jednogłośnie rezolucji (Rezolucja PE z 14.09.2023 r. w sprawie przyszłości europejskiej branży księgarskiej) wszystkie państwa członkowskie do uznania książek za dobro podstawowe oraz do podjęcia działań na szczeblu krajowym w celu dalszego promowania czytelnictwa od najmłodszych lat. Wskazano, że tylko współpraca między pisarzami, wydawcami, księgarzami, tłumaczami, bibliotekarzami może pozwolić na pełne uwolnienie potencjału książek i ostatecznie przynieść korzyści całemu społeczeństwu.

W rezolucji wezwano do wspierania małych prywatnych księgarń, rozwoju bibliotek, wspierania młodych twórców, a nade wszystko uznano za priorytet zastosowanie „zerowej” stawki VAT na książki i czasopisma, niezależnie od ich formatu i sposobu dostępu do nich — tak, aby wspierać gospodarkę opartą na wiedzy, zachęcać do czytania i promować długotrwałe korzyści płynące z lektury.

Powrót do tradycyjnych form nauczania opartych na papierowych podręcznikach, zredukowanie czasu spędzanego przed ekranami komputerów i smartfonów wśród najmłodszych (ale nie tylko) to nie cofanie się cywilizacyjne. Cyfrowej rewolucji nikt nie chce zatrzymywać - ani tym bardziej jej likwidować (co jest niemożliwe). Ale w tym naszym cyfrowym świecie musi znaleźć się „złoty środek”, balans między zdobyczami techniki a … czytaniem książek. I umiejętnością czytania, czytania ze zrozumieniem, polubieniem korzystania z książki. Bo jak pisał Carlos Ruiz Zafón („Cień wiatru”) - „Książki mają dusze, dusze tych, którzy je piszą, którzy je czytają i którzy o nich marzą”.

Powszechna moda na czytanie? Jeszcze przed nami.