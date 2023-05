Ćwiek: Rak szyjki macicy - najważniejsza jest edukacja i profilaktyka

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że wprowadzenie darmowych szczepień przeciwko HPV właśnie teraz, ma związek ze zbliżającymi się wyborami. A rozpoczęcie realizacji programu od 1. czerwca to odpowiedź na postulat Koalicji Obywatelskiej, by właśnie od czerwca nastąpiła podwyżka świadczenia 500 + o 300 zł.

Niewykluczone, że jest to także próba pozyskania kobiecego elektoratu. Sondaże pokazują, że kobiety chętniej deklarują poparcie dla ugrupowań lewicowych niż prawicowych. Trudno się dziwić, bo Prawo i Sprawiedliwość ma z kobietami od dawna na pieńku. Zaczęło się wycofania finansowania zabiegu in vitro, mimo, że dla wielu par była to jedyna szansa na urodzenie dziecka. Kobiety dotknął także wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej na mocy którego zakazano usuwania ciąży, gdy zostały stwierdzone nieodwracalne wady płodu. Dla niektórych kobiet takich jak Izabela z Pszczyny, skończyło się to tragicznie. Marsze kobiet były brutalnie tłumione przez policję. Wreszcie – w badaniach profilaktycznych dla czterdziestolatków nie uwzględniono kobiecych markerów nowotworowych, choć było finansowane badanie PSA mogące świadczyć u mężczyzn o raku prostaty.

Czy jedno szczepienie przykryje to wszystko? Bardzo wątpię. Tym bardziej, że Polacy nie są narodem, który się do szczepień jakoś szczególnie garnie.