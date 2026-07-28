Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

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Na półmetku wakacji Ministerstwo Edukacji opublikowało oficjalny kalendarz nowego roku szkolnego 2026/2027. Sprawdź najważniejsze daty, terminy ferii zimowych dla poszczególnych województw oraz dowiedz się, o jakich dniach wolnych warto pamiętać.

Kiedy rozpoczyna się rok szkolny 2026/2027?

Nowy rok szkolny rozpocznie się we wtorek 1 września 2026 roku. Tego dnia uczniowie wrócą do szkół po ponad dwumiesięcznych wakacjach i rozpoczną kolejny etap nauki. Oficjalne zakończenie zajęć dydaktycznych zaplanowano na piątek 25 czerwca 2027 roku, a już dzień później rozpoczną się wakacje letnie.

Najważniejsze przerwy od nauki

Choć ferie zimowe są najbardziej wyczekiwanym okresem odpoczynku, w ciągu roku szkolnego uczniowie mogą liczyć również na inne dłuższe przerwy.

Zimowa przerwa świąteczna

Pierwsza dłuższa przerwa przypadnie na okres Bożego Narodzenia. Potrwa od 23 do 31 grudnia 2026 roku. W praktyce dla wielu uczniów odpoczynek będzie jeszcze dłuższy, ponieważ tuż po niej przypada Nowy Rok oraz Święto Trzech Króli. W wielu szkołach dyrektorzy mogą dodatkowo wyznaczyć tzw. dni dyrektorskie, co jeszcze wydłuży okres wolny od zajęć.

Wiosenna przerwa świąteczna

Wielkanoc w 2027 roku przypada pod koniec marca. Z tego powodu uczniowie będą odpoczywać od 25 do 30 marca 2027 roku. To tradycyjna sześciodniowa przerwa obejmująca święta wielkanocne.

Ferie zimowe 2027 – terminy dla wszystkich województw

Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym ferie zostały podzielone na trzy tury. Rozwiązanie to ma ograniczać tłok na drogach, stokach narciarskich i w najpopularniejszych miejscowościach turystycznych.

18–31 stycznia 2027

• dolnośląskie,

• łódzkie,

• opolskie,

• podkarpackie,

• podlaskie,

• śląskie.

1–14 lutego 2027

• lubelskie,

• mazowieckie,

• pomorskie,

• świętokrzyskie.

15–28 lutego 2027

• kujawsko-pomorskie,

• lubuskie,

• małopolskie,

• warmińsko-mazurskie,

• wielkopolskie,

• zachodniopomorskie.

Dlaczego ferie odbywają się w różnych terminach?

Podział na kilka tur obowiązuje od wielu lat i ma bardzo praktyczne uzasadnienie.

Najważniejsze cele to:

• zmniejszenie natężenia ruchu na drogach,

• większe bezpieczeństwo podróżujących,

• równomierne obłożenie hoteli i pensjonatów,

• mniejsze kolejki na stokach narciarskich,

• łatwiejsza organizacja zimowego wypoczynku.

Dzięki temu zarówno rodziny, jak i branża turystyczna mogą lepiej planować wyjazdy.

Nie tylko ferie – warto pamiętać o dniach ustawowo wolnych

Oprócz przerw szkolnych w roku 2026/2027 pojawia się również kilka świąt ustawowo wolnych od pracy i zajęć dydaktycznych, m.in.:

• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

• 1 stycznia – Nowy Rok,

• 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

• Święta Wielkanocne,

• 1 i 3 maja,

• Boże Ciało.

Dodatkowo każda szkoła może wyznaczyć własne dni wolne od zajęć dydaktycznych, tzw. dni dyrektorskie. Najczęściej przypadają one podczas egzaminów ósmoklasisty, matur, a także w dniach tworzących tzw. długie weekendy.

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Kiedy odbędą się matury i egzamin ósmoklasisty w 2027 roku?

Szczegółowe harmonogramy egzaminów zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wiadomo jednak, że uczniowie klas maturalnych zakończą rok szkolny 30 kwietnia 2027 roku, a egzaminy maturalne tradycyjnie rozpoczną się w maju. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się natomiast w terminie wyznaczonym przez CKE wiosną 2027 roku.

Kalendarz, który ułatwia planowanie

Rok szkolny 2026/2027 przynosi dobrze znany układ przerw – zimową przerwę świąteczną, trzy tury ferii zimowych oraz wiosenną przerwę wielkanocną. Choć daty są już znane, warto pamiętać, że poszczególne szkoły mogą dodatkowo wyznaczać własne dni wolne od zajęć.

Im wcześniej zaplanujemy cały rok, tym łatwiej uniknąć niepotrzebnego stresu, znaleźć czas na odpoczynek i skutecznie przygotować się do najważniejszych egzaminów. W przypadku uczniów planowanie jest dziś jedną z najważniejszych kompetencji – a dobrze wykorzystany kalendarz szkolny może być pierwszym krokiem do lepszej organizacji nauki.