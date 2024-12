TIMSS 2023, czyli nauki przyrodnicze i matematyka: świetne wyniki, lecz satysfakcji brak

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Zgodnie z wynikami Międzynarodowego Badania Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych TIMSS 2023 polscy czwartoklasiści znaleźli się w światowej czołówce. Wyniki z matematyki i przyrody są wyższe niż w 2019 roku. Ale pod względem satysfakcji zawodowej nauczycieli matematyki Polska znalazła się na przedostatnim miejscu, zaś w przypadku przyrody na ostatnim wśród 58 krajów.

TIMSS 2023: światowa czołówka uczniów w matematyce i naukach przyrodniczych

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił polski raport z badania TIMSS 2023. Wynika z niego, że średni wynik polskich czwartoklasistów w matematyce wyniósł 546 punktów, co dało Polsce 10. miejsce w rankingu. Lepszy wynik odnotowano w 7 krajach – czołówka to kraje azjatyckie, Turcja, Litwa i Anglia. Natomiast średni wynik naszych czwartoklasistów w przyrodzie wyniósł 550 punktów, co pozwoliło zająć Polsce 7. miejsce w rankingu. Istotnie lepszy wynik odnotowano jedynie w 4 krajach (z Europy wyprzedza nas jedynie Anglia).

Zarówno w matematyce, jak i przyrodzie odsetek uczniów o wysokich umiejętnościach (poziom co najmniej wysoki) wzrósł w stosunku do 2019 r. Natomiast odsetek uczniów osiągających poziom niski lub poniżej niskiego zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2019 – zarówno w matematyce, jak i w przyrodzie.