Te kwestie miały być poruszane podczas nowego przedmiotu edukacja zdrowotna, który od września wejdzie do szkół. – Edukacja zdrowotna, nawet jeśli nieobowiązkowa, może być odpowiedzią – podsumowuje. – Ale ostatecznie to my, dorośli, musimy się zmienić, by dzieci mogły być podmiotami, a nie przedmiotami w cyfrowym świecie.

Czy latem dzieci powinny chodzić na korepetycje?

Nadchodzące wakacje to dla dzieci i młodzieży okres wypoczynku. Ale też coraz częściej rodzice decydują się wysłać dzieci na letnie korepetycje, by nadrobiły zaległości albo lepiej przygotowały się do nowego roku szkolnego. Czy to dobry pomysł? – Prawo do odpoczynku to jedno z podstawowych praw dziecka – przypomina Ciesiołkiewicz. – Wątpię, by większość dzieci marzyła o nadrabianiu chemii w wakacje.

W podcaście poruszono także problem braku identyfikacji dzieci ze szkołą i rosnącego rynku korepetycji, co – jak wskazuje ekspert – pogłębia nierówności społeczne. – Produkujemy system, który jest strukturalnie wadliwy. Szkoła powinna być miejscem relacji i wsparcia, a nie wyłącznie rozliczania z wyników – podkreślił.