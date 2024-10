Nasza rozmowa z Dominikiem Kucem z Fundacji GrowSpace (zajmuje się m.in. hejtem w szkole) o Julii i hejcie w szkole w ramach podcastu „Szkoła na nowo” odbyła się dzień przed tym, jak Dolnośląskie Kuratorium Oświaty orzekło, że szkoła w sprawie śmierci uczennicy ma czyste ręce. Nie ma z tym nic wspólnego, bo choć szykanowali uczniowie ich szkoły, robili to po lekcjach. KO powiedziało dokładnie to, co przewidział nasz gość. Skąd wiedział? Z doświadczenia – zawsze tak to wygląda.

Co roku co najmniej 150 nastolatków i nastolatek dokonuje skutecznych zamachów na życie. Wiele z nich było ofiarami szkolnej przemocy. Dlaczego nikt im nie pomógł? Dlaczego szkoła nie potrafi skutecznie walczyć z hejterami? Dlaczego sprawy zamiatane są pod dywan? I co należy zrobić, czy szkoła stała się bezpieczną przestrzenią dla wszystkich uczniów.