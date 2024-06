Sprzeciw biskupów wobec zmian proponowanych przez Barbarę Nowacką

„Komisja Wychowania Katolickiego KEP odnosząc się do informacji przekazanych przez Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanych działań, które mają na celu redukcję nauczania lekcji religii do jednej godziny tygodniowo oraz łączenie klas na lekcjach religii.” – czytamy w wydanym we wtorek oświadczeniu pod którym podpisał się bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

„Zmiany ograniczają prawo rodziców do wychowania w wierze”

Zdaniem duchownego zapowiadane zmiany „są krzywdzące lub wręcz dyskryminujące. Ograniczają one prawa rodziców do wychowania własnych dzieci w wyznawanej wierze” – podkreśla.

Stanowcze oświadczenie przedstawiciela kościoła ma związek z informacją, którą we wtorek rano w TVN24 przekazała ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka. Jak tłumaczyła, zleciła właśnie przygotowanie rozporządzenia mającego na celu ograniczenie liczby lekcji religii. Od 1. września 2025 r. ma to być jedna godzina w tygodniu.

- Chcemy rozdziału Kościoła od państwa. Chcemy traktować Kościoły z całym szacunkiem i zrozumieniem. Dlatego konieczny jest dialog, konieczne jest porozumienie i jak najlepsza organizacja zajęć również religii w szkołach, bo tego wymaga od nas Konkordat – podkreślała Nowacka.