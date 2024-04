Warszawa za religię w szkole płaci aż 63 mln zł. Jak jest w innych miastach?

Chociaż liczba osób uczęszczających na religię spada, maleje również liczba zatrudnianych przez szkoły katechetów, samorządy wydają miliony na organizację lekcji religii.

Reklama

Szkoły zmniejszają liczbę katechetów, dzieci na religii coraz mniej

Lekcje religii najwięcej kosztują w dużych miastach. Prym wiedzie Warszawa, gdzie w 2024 r. na ten cel zamierza przeznaczyć 63 mln zł. To o 11 mln zł więcej niż przed rokiem. – Wzrost wydatków na lekcje religii wynika z podwyżek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych od 1 stycznia 2024 r. – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Jakub Leduchowski, rzecznik prasowy stołecznego ratusza.

Warszawa zatrudnia obecnie 699 katechetów. Rok wcześniej było ich 727. Uczą oni w tym roku (dane z października) 85 867 uczniów szkół podstawowych i 23 838 ze szkół średnich. To ok. 42 proc. wszystkich warszawskich uczniów. Rok wcześniej było to 45 proc.

W innych dużych miastach jest podobnie. – Koszt realizacji lekcji religii to około 13 mln zł. To pieniądze na wynagrodzenie zasadnicze – informuje nas Hanna Janowicz z Urzędu Miasta Poznania. To o milion złotych mniej niż rok wcześniej, co wiąże się m.in. ze spadkiem zatrudnienia katechetów w mieście. W zeszłym roku zajmowali łącznie 247,3 etatów. W tym już 226,8.