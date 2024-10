Czy powinno się uczyć pisania w zerówce? Odpowiada Facetka_z_Poradni

Małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska zaleca, by dzieci sześcioletnie nie uczyć pisania. Tłumaczy to zbyt słabym w tym wieku rozwojem sprawności ręki. To rozsądne podejście?

Reklama

To nie tak. Małopolska kurator oświaty nie zaleca, by nie uczyć dzieci sześcioletnich pisania, ale by stosować zapisy podstawy programowej wychowania przedszkolnego w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Nie można w pracy z dziećmi przykładać jakiegoś jednolitego szablonu - to właśnie największe zło.

Podstawą pracy każdego nauczyciela/nauczycielki jest diagnoza funkcjonalna i oddziaływania adekwatne do jej wyników. "Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji."

Co to właściwie oznacza?