Sądowe kłopoty Barbary Nowak. Prokuratura wszczyna postępowanie, ZNP wytacza proces

Związkowcy wybrali inną drogę. – W lutym zwróciliśmy się do sądu w Krakowie, by ten wyegzekwował od pani Nowak wykonanie wyroku – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Prokuratura przyjrzy się byłej kurator

Sprawą niewykonania wyroku zajęła się także krakowska prokuratura. Jak poinformował w rozmowie z Polsatnews.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Kowalski, prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie byłej kurator oświaty. To skutek zawiadomienia do prokuratury, które wpłynęło pod koniec ubiegłego roku. Ma on dotyczyć m.in. nierespektowania orzeczenia sądu, oszustwa i przywłaszczeniem środków publicznych.

Obecnie wyjaśniany ma być wątek właśnie ignorowania przez Barbarę Nowak orzeczenia sądu nakazującego ZNP. Jest to przestępstwo z artykułu 244 kodeksu karnego – grozi za to kara do pięciu lat więzienia.

Druga kwestia ma dotyczyć postępowania z art. 284 k.k. o przywłaszczenie środków pieniężnych. Ma to mieć związek z organizacją i rozliczeniem środków za wyjazd do Japonii. To przestępstwo zagrożone jest karą do trzech lat więzienia. Trzecia dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa z art. 286 k.k., dotyczącego oszustwa. Chodzi o wykorzystywanie lokalu komunalnego, który miał być zajmowany przez byłą małopolską kurator oświaty.

To sprawa, opisywana szeroko w mediach, dotyczyła służbowego mieszkania mieszczącego się przy szkole, w której dyrektorem był jej mąż. Gdy się z niego wyprowadzali, dostali propozycję zamieszkania w innych lokalach należących do miasta. Problem w tym, że podobno państwo Nowakowie mają inne mieszkanie, więc lokal od miasta im się nie należy.