Egzamin ósmoklasisty będzie łatwiejszy. Ale całkowitej jego likwidacji MEN nie planuje

- Poloniści od początku podnosili, że egzamin ósmoklasisty jest znacznie trudniejszy od gimnazjalnego. Podczas szkoleń zwracaliśmy uwagę, że łatwiej było zdać ówczesną maturę z poziomu podstawowego, ale słyszeliśmy, że właśnie o to chodzi, bo w zreformowanej szkole wszystkie egzaminy mają być na znacznie wyższym poziomie – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Renata Czaja-Zajder, polonistka z Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, doświadczona egzaminatorka.

MEN chce ulżyć ósmoklasistom

Zapytaliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy zamierza utrzymać w przyszłym roku te wyśrubowane wymagania. „Zgodnie z zapowiedziami Kierownictwa MEN zmianie ulegnie zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych – wymagania podstawy programowej zostaną ograniczone. Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku 2024/2025 zostaną ogłoszone po publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenia o podstawie programowej obowiązującej od następnego roku szkolnego.” – odpowiedziało nam ministerstwo. I dodało: „sama formuła egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, tzn. kwestie „techniczne”, takie jak np. kształt arkusza, liczba zadań, sposób oceniania wypowiedzi pisemnych, nie ulegną zmianie w 2025 r.”

Zdaniem Renaty Czai-Zajder ograniczenie zakresu materiału na egzaminie ósmoklasisty to na pewno krok w dobrym kierunku. Jak tłumaczy, cała podstawa programowa z klas IV-VIII, która miałaby obowiązywać na egzaminie, to ogromny zakres materiału, bardzo trudny do powtórzenia. A gdyby tych pozycji było mniej, łatwiej byłoby przygotować uczniów, którzy o ostatecznym kształcie egzaminu dowiedzą się dość późno.

Nauczyciele jednak mówią, że jeśli by to było tylko poluzowanie bez zmiany samej formuły egzaminu, to by sobie z tym poradzili. Czy należałoby pozostawić te rozwiązania obowiązujące w czasie pandemii? – Na pewno tamto ograniczenie było mniejszym złem niż plany poprzedniej władzy na 2025 r. zwracają uwagę poloniści.

Ostatnio o egzaminie ósmoklasisty mówi się sporo. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty w przygotowanych przez siebie rekomendacjach proponuje nawet jego zniesienie. Pomysł ten popiera wielu nauczycieli mówiąc, że jego organizowanie pod koniec podstawówki każe im się koncentrować na nauce pod testy a nie trosce o rozwój dziecka. Nikt jednak nie ma pomysłu, w jaki sposób, bez tego egzaminu, przeprowadzić rekrutację do szkół średnich. MEN nie planuje zlikwidowania egzaminu ósmoklasisty.